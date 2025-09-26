Si è concluso il torneo nazionale del circuito Etruski Next Gen sui campi dell’Aureliano Tennis Team a Civitavecchia e Santa Marinella. Oltre 80 ragazzi provenienti da tutto il Lazio, e da fuori regione, a darsi battaglia per gli ultimi punti del master finale.

Successo di numeri per l’Aureliano ma soprattutto di risultati: nell’under 14 maschile trionfo di Flavia Mondello contro Martina Logiudice in una finale dal sapore speciale perché era un derby, nell’under 12 maschile Grandissimo successo di Mattia Melis sul romano Flavio Tedeschi, nell’under 18 maschile vince Alessandro Pagano contro Alessandro Belli, nell’under 14 maschile altra finale con derby ed a prevalere Alessandro Giannessi su Davide Lo Giudice. Grandi complimenti a Martina Logiudice, anche per la finale under 12, persa al tie-break e per la vittoria di Diletta Molinari nell’under 10 femminile.

Ma intanto l'Aureliano, in quel di Imperia, ha messo in bacheca un altro ottimo risultato: si piazza tra le prime otto squadre d'Italia under 12 su oltre mille compagini ai nastri di partenza. «Non possiamo che ringraziare Luca Giacopello e Genaro Occhipinti per averci condotto a questo ottimo traguardo - dicono i maestri dell'Aureliano – i ragazzi accompagnati dal maestro Claudio Rotella hanno dimostrato ottimi fondamentali, buona preparazione fisica e tenuta mentale da veri agonisti, caratteristiche che serviranno a loro ed a tutto il Team Aureliano per confermare, già nei prossimi appuntamenti, una crescita sportiva ed umana costante».

