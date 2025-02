La rete di Abis dopo pochi minuti incanala la partita sul binario giusto. Sembra una domenica di festa e invece l’Etrurians si fa riprendere e poi anche superare dal Club Olimpico Romano. Una sconfitta per 2-1 forse inaspettata per i valori che erano di fronte. Ma è un campionato difficile, un girone imprevedibile ed è vietato perdere la concentrazione. Ora mercoledì i gialloviola avranno l’occasione per rifarsi nell’ultima gara del girone di Coppa Lazio. Con un pareggio ad Anguillara gli uomini di mister Bacchi sarebbero qualificati al turno successivo.

Bacchi schiera Antonini in porta, poi in difesa i tre sono Pierini, Palombo e Dolente. Esterni Roscioli e Cotea, in mezzo al campo Gravina e Pellecchia con Abis dietro a Squarcia e Barison. È di Abis, come detto, la prima rete dell’incontro. Il numero 10 gialloviola di rapina realizza il vantaggio dopo una respinta corta. I padroni di casa trovano però il pari con Zanotti approfittando di una disattenzione dei ladispolani su un calcio di punizione battuto velocemente. Nella ripresa il 2-1 lo mette a segno Arenella. «Ci è mancato forse l’atteggiamento giusto - commenta mister Bacchi - per portare a casa queste partite bisogna essere continui nell’arco dei 90 minuti. Peccato, eravamo anche riusciti a passare in vantaggio. Ora ci giochiamo una partita importante mercoledì con l’Anguillara». In campionato invece domenica prossima l’Etrurians proverà a riscattarsi contro l’Atletico Roma Nord Lodigiani, formazione attualmente penultima in classifica.

©RIPRODUZIONE RISERVATA