Un risultato di prestigio e un traguardo meritato: la formazione Under 19 Maschile del consorzio Etruria Volley ha staccato il pass per l’Eccellenza delle migliori otto squadre del Lazio. Con una prestazione solida e costante, come testimoniato dalla classifica (dove la squadra occupa la seconda posizione con 7 punti dietro solo alla capolista Talucci , i giovani atleti hanno centrato un obiettivo di notevole caratura.

Raggiungere l'Eccellenza significa porsi di diritto tra le migliori formazioni Under 19 della regione Lazio, confermando la qualità del lavoro svolto. Questo successo non è solo la vittoria della squadra, ma anche la dimostrazione dell'efficacia e della solidità della collaborazione che sta alla base del consorzio. Ancora una volta, l'unione tra Tuscania Volley, Volkey Academy e ASP si conferma un punto fermo del movimento pallavolistico locale. La sinergia tra i club garantisce un percorso di crescita tecnica e sportiva di alto livello per i ragazzi, creando le basi per questi importanti risultati.

Ora l'attenzione si sposta sulla prossima fase, dove l'Etruria Volley affronterà le sfide più dure per contendersi il titolo regionale. Nel frattempo si aspettano i risultati della Under 17 maschile e della Under 18 femminile del consorzio Volley Etruria che stanno affrontando le ultime partite per il medesimo obiettivo dell’eccellenza.

