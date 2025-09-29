Il buongiorno si vede dal mattino, in genere è un buon indicatore nello sport. A meno di un paio di settimane dall’inizio del campionato di serie C femminile la 3epc Volley+Etruria (consorzio nato dalla collaborazione Asp - Volley Academy) mette in bacheca il primo trofeo stagionale grazie al successo al torneo di Viterbo dello scorso fine settimana.

Dopo i successi della giornata di sabato contro i padroni di casa del VBC Viterbo e poi sul Marconi Stella, domenica le rossoblù hanno avuto la meglio in finale contro Roma Centro per 2 – 1 con parziali 23/25 – 25/21 – 18/16.

Oltre il risultato, senz’altro importante, il torneo era un’occasione per verificare lo stato di forma della rosa a disposizione di Giovanni Guidozzi che ha commentato positivamente:

«Le ragazze hanno risposto bene e abbiamo notato che il percorso intrapreso è buono. Siamo più incisivi in attacco e abbiamo ben figurato contro un avversario che in passato ci ha messo molto in difficoltà».

Ora per le rossoblù un ultimo test il prossimo fine settimana e poi inizierà il campionato, in cui saranno impegnate in casa contro Palombara Sabina. Le prime cinque / sei giornate indicheranno quale sarà l’obiettivo stagionale a cui la squadra civitavecchiese potrà ambire. Forse i playoff potrebbero essere una opzione percorribile.

