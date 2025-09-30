Proseguono i successi sportivi per il consorzio VolleyPiù Etruria, l’organizzazione di squadre giovanili nata dalla collaborazione tra Pallavolo Civitavecchia e Volley Academy. La scorsa settimana l’Under 18 femminile del consorzio ha conquistato l'accesso diretto al campionato di Eccellenza Regionale, il massimo livello per la categoria, al termine di un girone di qualificazione giocato con grande determinazione.

La decisiva ultima giornata ha messo le ragazze di VolleyPiù Etruria di fronte alla formazione di Casalandia in quella che si è rivelata una vera e propria finale: la posta in palio era l'unico accesso diretto all'Eccellenza.

Le giovani atlete del Consorzio hanno risposto alla pressione nel modo migliore, sfoderando una prestazione corale e convincente che ha replicato l'ottimo andamento tenuto per l'intera fase di qualificazione. Con un risultato netto di 3-1, la VolleyPiù Etruria si è aggiudicata la vittoria e il pass per il campionato d'élite.

Il raggiungimento di questo prestigioso traguardo non è casuale. È il risultato di una preparazione meticolosa avviata già lo scorso 20 agosto e portata avanti con dedizione e spirito di sacrificio da tutto il gruppo.

Il merito va allo staff tecnico, guidato dai coach Guidozzi e Cernicchiaro, che hanno saputo instillare il giusto mix di tecnica e spirito di squadra, e al prezioso supporto del dirigente Marcorelli. L'intera società si è complimentata per l'impegno costante dimostrato dalle ragazze.

L’approdo in Eccellenza aprirà ora le porte a un livello di competizione significativamente più alto. Il VolleyPiù Etruria si confronterà infatti con le altre sette realtà U18F più forti del Lazio.

Si prospetta una stagione indubbiamente impegnativa e difficile, ma vista come una straordinaria opportunità di crescita per l’intero gruppo. Le ragazze avranno modo di misurarsi con il meglio del volley giovanile regionale, accumulando esperienza fondamentale per il loro percorso sportivo.

