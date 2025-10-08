Manila Esposito non parteciperà ai prossimi Mondiali di Giacarta, in Indonesia. Ad annunciarlo è stata, in una nota ufficiale, la Federginnastica, che ha pubblicato l’elenco delle convocate della Nazionale italiana per l’evento che si svolgerà dal 13 al 26 ottobre.

Nella lista figurano i nomi di Asia D’Amato, Giulia Perotti, Emma Fioravanti e Chiara Barzasi, ma non quello della capitana dell’As Gin, che lo scorso maggio ha vinto un oro, due argenti ed un bronzo agli Europei di Lipsia. A spiegare la motivazione è stato il direttore tecnico Enrico Casella, che ha spiegato come Esposito non sia al top della forma (così come Alice D’Amato e Sofia Tonelli) e le scelte siano andati su altri nomi, come ad esempio quello di D’Amato, che rientra dopo un lunghissimo periodo di assenza per un brutto infortunio.

L’intenzione di Casella è quella di dare ad un gruppo assortito dal 2026, dove ci saranno sia atlete esperte che giovani speranze. Sicuramente un peccato non poter vedere Manila Esposito a Giacarta, dopo le aspirazioni maturate proprio in occasione dell’evento di Lipsia, con l’As Gin che potrà coccolarsela maggiormente in vista del nuovo campionato di serie A1, che scatterà alla partenza del 2026.

