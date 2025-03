Come diceva tanti anni fa il buon Corrado “e non finisce qui…”. La stessa frase la possiamo applicare a Manila Esposito, che non smette di ricevere premi, apprezzamenti e riconoscimenti per quanto fatto nel corso dell’ultimo anno.

Il capitano dell’As Gin ed asso della Nazionale italiana si è recata nei giorni scorsi a Francoforte, in Germania, in occasione delle celebrazioni per il premio Piotr Nurowski. Infatti Esposito era tra le candidate al premio del comitato europeo olimpico per eleggere la miglior giovane ginnasta del 2024.

Tra le cinque sportive in lizza la ragazza, che si è affermata a Civitavecchia con l’As Gin, è riuscita a piazzarsi al secondo posto, un risultato sicuramente di grosso spessore, che va ad aggiungersi alle numeroissime manifestazioni di stima nei confronti della ragazza nata a Boscotrecase e che poi ha avuto una crescita inesorabile e infinita a Civitavecchia nella palestra Ferrero Medici con l’As Gin, seguita, in da quando era bambini ed aveva solamente sette anni, dai coach Camilla Ugolini e Marco Massara. Tornando all’attualità stretta, la ginnasta appartenente alle forze di polizia ed in particolare alle Fiamme Oro si è recata in Germania in compagnia di un volto noto dalle parti del Ferrero Medici, ovvero Martina Paganelli, che ha fatto parte dell’As Gin sempre in serie A1. I finalisti sono stati decisi da una commissione dei 49 paesi membri, con i vincitori stabiliti nel corso dell’assemblea generale.

Quindi ancora riconoscimenti per Manila Esposito, che, però, si sta concentrando anche sugli allenamenti, perché sabato si torna in pedana per la seconda tappa del campionato di serie A1 ad Ancona, dove l’As Gin ricomincerà dal quinto posto ottenuto nel primo appuntamento di Montichiari, gara dove Esposito era solamente in tribuna, perché era stata costretta ad un periodo di stop a causa di un’influenza, che, per fortuna, rimane solo un brutto ricordo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA