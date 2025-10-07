Inizia nel migliore dei modi l’avventura stagionale dell’Atletico Focene nel girone C di Prima Categoria. Gli uomini allenati da mister Cuffaro esordiscono con un roboante 6-0 casalingo ai danni del Play Selva Candida, lanciando un chiaro segnale alle rivali: quest’anno si fa sul serio. Una vittoria larga e meritata, che permette di iniziare il campionato con il piede giusto e tanta fiducia. I segnali sono chiari, questa squadra ha fame, qualità e l’ambizione di recitare un ruolo da protagonista. Nella suggestiva cornice dello stadio Nannini, i padroni di casa dominano dall’inizio alla fine, imponendo ritmo, qualità e una mentalità offensiva che ha lasciato ben poco spazio agli avversari. A sbloccare il match ci pensa Scifoni, al 7’, con una conclusione precisa che inaugura una vera e propria goleada. Poco dopo sale in cattedra Alessandrini. Quest'ultimo, autentico mattatore del pomeriggio, mette a segno una doppietta tra il 12’ e il 38’, portando le squadre al riposo sul 3-0 e indirizzando con decisione la sfida.

Nella ripresa, nonostante qualche cambio operato dagli ospiti per provare a riaprire la gara, il Focene continua a spingere sull’acceleratore. Al minuto 66 è Palmieri a calare il poker, confermando la supremazia territoriale e tecnica dei locali.

Nel finale, c’è ancora spazio per la terza gioia personale di Alessandrini, che all’84’ firma una splendida tripletta, suggellando una prestazione da incorniciare. Infine, al 91’, arriva anche la gioia per Esposito, con il punto esclamativo su una giornata da ricordare.

IL TABELLINO. Atletico Focene-Play Selva Candida: 6-0.

Marcatori: al 7' Scifoni, al 12', al 38' e all'84' Alessandrini, al 66' Palmieri e al 91' Esposito.

Atletico Focene: Molon; Scifoni, De Lio, Sterpi, Palmieri (dal 78' Ambrozie), Puca, Giacinti (dal 67' Esposito), Leoni (dal 67' Meneghini), Alessandrini, Cuomo (dal 64' Antonuccio), Rossano. A disposizione: Cortellesi, Boni, Rosato, Falappa, Scudieri. Allenatore: Emanuele Cuffaro.

Play Selva Candida: Picoco; Carini (dal 64' Scalambrino), De Lorenzo, Ferrigno (dal 73' Gentile), Manarin (dal 58' Mazzeo), Oleda, Raguso (dal 58' Pomponi), Ricci, Scipione, Tammaro (dal 46' Porcarelli), Trovato. A disposizione: Lo Presti, Alonzi, Casini. Allenatore: Luigi Paolini.

Arbitro: Francesco Fabian Bura di Roma 1.

