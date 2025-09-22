Esordio vincente per il Borgo Palidoro, con il risultato di 3-1 liquida la matricola Atletico Monterano, battuta dopo novanta minuti di marca casalinga grazie alla doppietta di Gabrielli e la rete di Franchi. Riscatto degli amaranto dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia, con una vittoria costruita con impegno e furore agonistico. La formazione di mister Stirpe scendeva in campo con qualche defezione, ciò nonostante è stata capace di offrire una prestazione dinamica, con molte azioni da gol.

Al termine della gara anche il presidente Alessandro Schiavi si è complimentato con la squadra.

