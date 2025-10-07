Sconfitta nella prima di campionato per la DM84 che cade in casa ad opera del Fulgur Tuscania. Esordio amaro per il neo allenatore Campoli, che si arrende per 1-0, dopo una gara incoraggiante e con tanto carattere. Nulla da rimproverare ai giallorossi, che hanno affrontato una squadra tra le più titolate per la vittoria finale. Una gara, quindi, finita con un risultato negativo, ma con una prestazione positiva. I diemmini hanno tentato il tutto per vincere per pareggiarla, non riuscendoci dopo novanta minuti in cui hanno corso e faticato. Il pensiero a domenica prossima, con la trasferta sul campo del DLF.

«Sapevamo di incontrare una squadra difficile, niente drammi, dobbiamo rialzarci domenica contro una squadra tosta. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, puntiamo a conquistarla con meno fatica rispetto allo scorso anno», ha detto il diesse Andrea Oliva.

