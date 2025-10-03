Mattia Occhinero, pugile anconetano che da tempo si è trasferito a Ladispoli, è pronto a vivere la notte più importante della sua carriera. Questa sera, al Centro Pavesi di Milano, l’ex campione italiano dei pesi piuma salirà sul ring per sfidare Alessio “Mosquito” Lorusso in un derby tricolore che metterà in palio la cintura internazionale IBO dei supergallo. Per il pugile marchigiano, che vanta un record di 13 vittorie, 2 sconfitte e un pari, si tratta di un’occasione cruciale: nell’ottobre 2024 ha conquistato la cintura WBC Mediterraneo battendo ai punti Iuliano Gallo e nel 2025 ha già collezionato due successi contro il colombiano Omar Cuello e il marocchino Aziz El Guouiyal. Un cammino in crescita che lo ha convinto a rinunciare alla sfida con il belga Geram Eloyan per il titolo Silver EBU, scegliendo di concentrare tutte le energie su un appuntamento che può segnare la svolta della sua carriera.

Dall’altra parte ci sarà Alessio Lorusso (28-5-2), pugile esperto, ex campione europeo dei gallo e già protagonista di sfide di livello continentale. Dopo la sconfitta del maggio 2023 contro Thomas Essomba, che gli costò la cintura europea, “Mosquito” ha reagito con grande determinazione, disputando ben otto incontri in poco più di un anno. L’ultimo, lo scorso 20 luglio a Mandello del Lario, lo ha visto imporsi per split decision sul coriaceo Moises Garcia, sotto un autentico diluvio che ha messo a dura prova entrambi i contendenti.

Il duello promette scintille: da un lato la fame e l’entusiasmo di Occhinero, che cerca la consacrazione internazionale, dall’altro l’esperienza e la solidità di Lorusso, deciso a dimostrare di essere ancora il punto di riferimento della categoria. La riunione, organizzata dalla Danger ProMotion, prevede in totale nove incontri professionistici, con spazio anche alla quarta uscita da pro della romana Giordana “Caterpillar” Sorrentino e al ritorno del supermedio Othmane Dioual. La diretta dell’evento sarà trasmessa da DAZN a partire dalle ore 20.

