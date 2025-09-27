Una domenica che profuma di rivalità e passione calcistica. Alle ore 11, sul terreno dell’impianto sportivo “Le Muracciole”, va in scena uno dei match più attesi della quarta giornata del girone A di Eccellenza laziale: Aranova-W3 Maccarese, il derby della zona tirrenica. Per la formazione ospite, guidata da mister Zappavigna, si tratta di un banco di prova importante dopo l’incoraggiante vittoria casalinga contro la Sorianese per 2-1, ottenuta appena una settimana fa. Un successo che ha rilanciato morale e ambizioni per la W3, ora chiamata a confermarsi in uno dei contesti più caldi e sentiti del campionato. Dall’altra parte, l’Aranova cercherà di sfruttare il fattore campo e il sostegno del pubblico per riscattare eventuali incertezze di inizio stagione. Il derby, come spesso accade, esula da classifiche e pronostici: conta il cuore, la concentrazione e la capacità di restare lucidi nei momenti chiave. Sul piano tattico si prevede una sfida intensa, giocata a ritmi alti. La compagine maccaresana punterà sulla compattezza del gruppo e sulla qualità offensiva già dimostrata, mentre i padroni di casa, dopo lo 0-0 contro i Monti Prenestini, cercheranno di sfruttare l’aggressività a centrocampo e la profondità in contropiede. Occhi puntati anche sugli uomini simbolo delle due squadre, pronti a prendersi la scena in un confronto che promette emozioni e spettacolo. Non sarà solo una questione di punti in palio: è in gioco il prestigio, l’orgoglio territoriale e la supremazia cittadina.

