Il sipario si alza su una delle sfide più attese della quinta giornata del girone A di Promozione. Nella mattinata odierna, alle ore 11, il Pietro Desideri sarà teatro del derby tra Fiumicino e Borgo Palidoro: un incrocio ad alta tensione che promette spettacolo, emozioni e punti pesanti in palio.

Gli aeroportuali, guidati da mister Lodi, arrivano all’appuntamento con il dente avvelenato dopo il pareggio-beffa per 2-2 contro la Duepigrecoroma, in un match dominato a lungo ma sfuggito di mano nei minuti finali. Il Fiumicino cerca riscatto davanti al proprio pubblico, con l’obiettivo dichiarato di conquistare la seconda vittoria interna consecutiva, rilanciando così le proprie ambizioni in classifica.

Dall’altra parte, il Borgo Palidoro si presenta da imbattuto, forte del recente successo esterno con la Fonte Meravigliosa. Una squadra solida, organizzata e cinica, pronta a confermare il suo ottimo avvio di stagione proprio in casa dei rivali cittadini.

Ale. Gi.

