Doppio acquisto del Kaysra che ha presentato ufficialmente Valerio Giannella e Mauro Coda. Il primo, 26 anni, in realtà si è già messo in evidenza nelle ultime partite realizzando anche diverse reti e giocando in varie zone del campo. Un giocatore eclettico cresciuto nelle giovanili con il Cerveteri, la Virtus e il Maccarese per poi approdare in prima squadra al Borgo San Martino e al Manziana. Ora una nuova avventura per un giocatore che si è integrato già benissimo agli ordini di mister Graniero. Pronto a dare il suo contributo anche Coda, centrocampista classe 1994 cresciuto anche lui con il Cerveteri in prima squadra per poi approdare al Canale Monterano dove ha vinto il campionato di Prima Categoria senza mai perdere. Ne ha vinto un altro con la maglia della Csl Soccer nei 3 anni di militanza. Per Coda esperienze anche a Santa Marinella in Promozione e poi con la DM 84. Il Kaysra sta gettando le basi per un progetto futuro di rilievo e intanto si sta comportando più che dignitosamente in stagione anche se c’è la grande voglia di riscattare la sconfitta di domenica contro la Virtus Caprarola. Si gioca oggi alle ore 15 in casa della Vejanese ultima in classifica. Mister Graniero invita i suoi a mantenere la massima concentrazione non sottovalutando affatto gli avversari.

©RIPRODUZIONE RISERVATA