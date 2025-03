Lo scorso fine settimana Morlupo (Roma) ha ospitato un’emozionante competizione di kumite per il secondo Gran Prix Karate Lazio, gara aperta a tutte le età. Giovani atleti e adulti di varie categorie si sono riuniti per mostrare le loro abilità e spirito sportivo. L'evento, organizzato dallo Csain e arbitraggio Fijlkam, ha visto competizioni avvincenti sia tra i giovani karateka che tra i praticanti più esperti. Per gli adulti la gara è stata un'opportunità per dimostrare la padronanza delle tecniche, la strategia e la forza mentale, frutto di anni di allenamento e dedizione. L'energia e l'entusiasmo tra i partecipanti erano palpabili, creando un'atmosfera coinvolgente per tutti gli spettatori. Questa manifestazione ha mostrato come il karate sia un'arte marziale che abbraccia tutte le generazioni, promuovendo valori come la disciplina, il rispetto e la crescita personale a ogni età. Tante le soddisfazioni per la Bruno Karate Team della palestra Vip Club. Medaglia d’oro per il piccolo Nicolò di Girolamo, che con la solita determinazione vince tutti gli incontri raggiungendo la vetta del podio. Medaglia d’argento per Andrea Mariani, anche lui preagonista, che perdeva soltanto l’incontro finale. Ottima prestazione anche per l’altro preagonista, Tommaso Nicastro.

«Sono sempre emozionanti le gare di karate per bambini, riuniti per mostrare le loro abilità e spirito sportivo - afferma l’allenatrice dei preagonisti Roberta Bruno - dimostrando non solo la loro destrezza marziale, ma anche disciplina e rispetto verso gli avversari».

«Sono soddisfatto del lavoro che mia figlia Roberta porta avanti da due anni per la crescita marziale e agonistica di questi giovanissimi atleti, bambini fortunati ad aver trovato in lei una donna sensibile e attenta e che ha combattuto per tanti anni sui tatami nazionali e internazionali - sottolinea il maestro Enrico Bruno - e i risultati agonistici in gara sono l’unico vero riscontro all’impegno profuso». Importante la prestazione del debuttante agonista Gabriele Proietti che, pur accorpato alla categoria superiore dei Cadetti per mancanza di competitors, perdeva soltanto in finale di pool conquistando la medaglia di bronzo. Buona prestazione anche per l’altro debuttante agonista Jacopo di Girolamo, che non ha espresso bene ciò che invece fa in palestra, ma alla prima esperienza agonistica in una categoria difficile come gli Esordienti ci sta.

«Tuttavia, la vera vittoria è stata il senso di comunità che ha permeato l'evento, unendo bambini, famiglie e istruttori in una celebrazione dello sport e dei suoi valori - conclude il maestro Bruno - e questa gara di karate per bambini ha dimostrato come lo sport possa essere un potente strumento di crescita personale e sociale, incoraggiando i giovani a dare il meglio di sé».

©RIPRODUZIONE RISERVATA