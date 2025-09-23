Due vittorie che vogliono dire un altro passettino in avanti fatto nella crescita di squadra e conquista della 2° edizione del Trofeo Fiumicino La Casa del Basket-Trofeo Interregionale svoltosi al PalaSupernova nel pomeriggio di domenica scorsa. Una domenica positiva per la Supernova targata DR1 che per l’occasione ha dovuto rinunciare a Bargiacchi, Di Natale e Colaiori. Davanti ai propri tifosi i rossoneri hanno battuto prima il Sant’Anna Morena (61-40) formazione di DR1 e poi il Bk Casapulla (63-61 dopo un supplementare) squadra della C Unica campana (ogni gara è durata 30 minuti). Nel mezzo il successo dei casertani (50-47) che hanno così conquistato il secondo posto. Archiviato anche il secondo test precampionato, la Supernova sarà impegnata sabato a Civitavecchia per l’ultima amichevole prima del debutto in DR1.

I TABELLINI. Supernova Fiumicino-Sant’Anna Morena: 61-40. Supernova Fiumicino: Norcino 4, Vivero 12, Madonna 2, Gil, Alongi 5, Rinaldi 6, Bartoccetti, Parroccini 8, Parlato 8, Galan 16. Coach: Pasquinelli

Supernova Fiumicino-Bk Casapulla: 63-61 d.t.s. Supernova Fiumicino: Norcino 14, Vivero 11, Madonna 4, Gil 2, Alongi 1, Rinaldi 5, Bartoccetti, Parroccini 6, Parlato 16, Galan 4. Coach: Pasquinelli.

