Doppio successo per i piccoli Snipers Pizza a Volontà, categoria under 12, domenica scorsa in quel di Velletri.

Per i giovanissimi guidati dalle allenatrici Martina Gavazzi e Laura Giannini sono arrivate due vittorie: 2-0 contro i padroni di casa dei Castelli Romani e 11-3 sui parità età del Kemarin. Tanti gli esordienti assoluti per il team civitavecchiese e tanti i volti e i sorrisi sulle facce dei bambini.

«È stata una bellissima giornata - spiega il presidente Riccardo Valentini - non solo per le due vittorie, che fanno sempre piacere, ma perchè per quasi metà squadra la giornata di domenica ha rappresentato l'esordio assoluto nei campionati agonistici. I ragazzi si stanno allenando bene ed il nostro staff tecnico è di prim'ordine ma l'aspetto più importante è sicuramente il coinvolgimento emotivo che ci fa apprezzare particolarmente queste giornate».

Snipers Pizza a Volontà: Alice Carusi, Riccardo Caprio, Alberto Longo, Alex Zamboni, Eileen Zou, Damiano Giunta, Raffaele Giannini, Matteo Ranzi, Chiara Meconi, Dario Serafino, Valerio Serafino, Sebastian Carusi, Simone De Meo, Gioia Sbardella. Allenatrice: Martina Gavazzi.

