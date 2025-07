I confini sono stati ampiamente superati e l’ocr, ovvero la corsa ad ostacoli per Civitavecchia, ha ottenuto risultati sempre più favolosi. Michelle Monti della Dynamika Ninja Warriors ha conquistato la medaglia d'oro all'European Championships in Irlanda con due primi posti di grido. L’atleta civitavecchiese è riuscita ad imporsi nel formato sprint 400 metri individuale age group, andando sempre a medaglia d'oro, sia con il team femminile e con quello misto.

Un grande risultato per Monti, dopo l'Europeo Ocr di giugno, dove si era già distinta classificandosi settima nel formato short 5km e nel formato supersprint 100 metri. La ragazza è sempre più una nuova promessa che cresce insieme al suo sport. Infatti è notizia di questo periodo che la disciplina Ocr è stata inserita nel pentathlon moderno alle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Quindi un magnifico obiettivo da sognare per Monti. L’approdo all’evento a cinque cerchi non sarà certamente semplice, ma portare subito Civitavecchia alla prima volta dell’ocr in questo contesto speciale sarebbe un risultato che farebbe la storia per lo sport cittadino.

