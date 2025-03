Doppio impegno per gli Snipers TecnoAlt nel campionato nazionale di serie C. Alle 20 i ragazzi del presidente allenatore Riccardo Valentini saranno sul campo dei Mammuth Roma mentre domenica mattina, alle ore 12 al PalaMercuri, sfida al Kemarin.

Lo stesso Kemarin affronterà poi alle 15, sempre al PalaMercuri, la seconda squadra Senior dei civitavecchiesi, gli Snipers VR3. «Febbraio è stato un mese scarno di partite e quindi potrebbe essere un rischio per il ritmo gara - spiega Valentini - ma gli allenamenti sono sempre proseguiti su una grande intensità e quindi mi aspetto partite in cui saremo noi a dettare il ritmo. Siamo più forti, lo sappiamo, dobbiamo dimostrarlo anche sul campo fin dal primo cambio». In formazione si rivede Nicolò Esposito che ha terminato i suoi impegni su ghiaccio. Alle 15.30 a Velletri, spazio anche per gli under 12 Pizza a Volontà impegnati nel campionato zonale contro i Castelli Romani.

