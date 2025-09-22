Una doppietta di Matteoli consegna alla W3 Maccarese la seconda vittoria casalinga consecutiva, permettendo ai bianconeri di archiviare sia l’eliminazione in Coppa Italia con il Certosa che la sconfitta con l'Astrea nello scorso turno di campionato. Una gara, valida per il girone A di Eccellenza, intensa, combattuta e ricca di episodi. Finisce 2-1 contro la Sorianese, sconfitta grazie anche ad una buona dose di sfortuna. La W3 parte forte sin dai minuti iniziali, con ritmi alti e un atteggiamento propositivo. La prima vera occasione capita al 10’, quando Matteoli impegna severamente Oliva; sulla respinta, De Mutiis non inquadra la porta da buona posizione. La Sorianese, costretta subito sulla difensiva, perde Politano al 20’ per infortunio, mettendo dentro il giovane Tagliolini. Poco dopo, l’occasione più grande del primo tempo: al 25’ Polidori si presenta sul dischetto per un rigore concesso per fallo di mano di Buffolino, ma calcia alto, sprecando l’opportunità di portare avanti i suoi. La W3 non si ferma e continua a spingere. Al 30’ ancora Matteoli, pericoloso con un rasoterra che attraversa tutta l’area senza trovare deviazioni. La ripresa si apre nel segno dei padroni di casa. Al 46’ Starace sfiora il palo, preludio al gol che arriva al 52’. Sugli sviluppi di un corner battuto corto da Colace, lo stesso centrocampista raccoglie la respinta e crossa nuovamente in area, dove Matteoli svetta di testa e firma l’1-0. La reazione rossoblu non si fa attendere: al 57’ Oriolesi trova il pari di testa sugli sviluppi di un angolo battuto da Valentini. Ma l’equilibrio dura poco. Al 70’, su un’azione ben orchestrata da Di Giovanni, Matteoli si fa trovare pronto sul secondo palo e insacca il 2-1 con un diagonale preciso. Nel finale la Sorianese tenta il tutto per tutto, ma non riesce più a rendersi realmente pericolosa. Solo Oliva, ancora una volta, evita il tracollo con un ottimo intervento su Ferretti.

IL TABELLINO. W3 Maccarese-Sorianese 2-1.

Marcatori: al 52' e al 70' Matteoli (W3), al 57' Oriolesi (S).

W3 Maccarese: Francabandiera; Marinucci, Starace, Talamonti, Tisei, Matteoli (dal 78' Ferretti), Buffolino, Colace, Di Saverio (dal 74' Andracchio), De Mutiis (dal 60' Di Giovanni), Botti (dal 92' Crivellini). A disposizione: Zorzi, Pompili, Guida, Papandrea, Parrini. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Sorianese: Oliva, Rossi (dall'86' Sforzini), Oriolesi, Politano (dal 20' Tagliolini, dal 75' Mezzetti), Capati, Bertino (dal 79' Andreoli), Perazza, Valentini, Polidori, Fondi, Coracci (dal 61' Manea). A disposizione: Pace, Agostini, Grillo, Morettini. Allenatore: Christian Chirieletti.

Ammoniti: Marinucci (W3), Andreoli (S).

Arbitro: Simone Spadaccini di Chieti. Assistenti: Raffaello Formichetti e Benito Eolo Sottile entrambi di Roma 1.

Angoli: 4-2.

Stadio: W3 Stadium (sintex), Maccarese.

