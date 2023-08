A settembre riparte la stagione dell'Elana Gym Cerveteri, la società di ginnastica ritmica ha raccolto in questi anni risultati positivi in ambito nazionale. Il team guidato da Elena Costantin è in continua crescita, per l'ex ginnasta della Nazionale romena è un momento denso di risultati.

«Dopo anni di sacrifici, siamo spinti dalla continua voglia di crescere - racconta la Costantin - . È chiaro che il periodo del covid ci ha penalizzati, ora siamo ripartiti alla grande con ottimi risultati. Lo staff tecnico è molto competitivo, abbiamo istruttori di un certo livello che ci permettono di far crescere le bambine. Ne siamo felici, anche le nostre ambizioni sono di arrivare più in alto».

Il team cerite, quindi, si proietta in avanti dopo i recenti risultati di Rimini, dove hanno fatto incetta di medaglie con le ginnaste che si sono superate, mettendosi alla prova contro i migliori club della penisola.

©RIPRODUZIONE RISERVATA