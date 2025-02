Come ogni fine settimana torna in scena il calcio dilettantistico. In Eccellenza e precisamente nel girone A, gruppo comprendente W3 Maccarese, Fiumicino e Aranova, nella giornata di domenica si svolgerà il 21esimo turno di campionato. Ben 9 partite in programma, anche se ognuna con un orario diverso.

In casa W3 Maccarese il morale è alle stelle, sia per via della prima posizione in classifica che per il convincente 3-1 rifilato lo scorso weekend ai danni dell'Aurelia Antico Aurelio. Come sottolineato dagli stessi giocatori, bisogna rimanere con i piedi per terra pensando esclusivamente al prossimo match, che vedrà impegnati i bianconeri - alle ore 11 - sul terreno di gioco del Tivoli.

Discorso diverso per il Fiumicino: i rossoblu, sempre alle ore 11, ospiteranno al “Pietro Desideri” il Rieti. I ragazzi allenati da mister Lodi, dopo la cocente sconfitta per 2-0 sul campo dell'Ottavia, senza ombra di dubbio sono in cerca di una disperata vittoria che consentirebbe a loro di guadagnare tre punti preziosi in ottica salvezza. Sperando, inoltre, di poter approfittare anche di qualche passo falso da parte dei club che li precedono, con l'obiettivo di abbandonare l'ultimo posto per poi portarsi in piena lotta playout.

L’Aranova del tecnico Daniele Scarfini alle “Muracciole” alle 11 attende la visita della Romulea.

IL PROGRAMMA GARE DI DOMENICA (21^ GIORNATA). Alle ore 11 Aranova-Romulea, Fiumicino-Rieti, Luiss-Boreale, Tivoli-W3 Maccarese. Alle 11.15 Aurelia Antica Aurelio-Ottavia e Certosa-Sorianese. Alle 11.30 Valmontone-Pomezia, alle 15 Civitavecchia-Colleferro e alle 16.30 Viterbese-Academy Ladispoli.

LA CLASSIFICA. W3 Maccarese 44, Valmontone 43, Civitavecchia 39, Tivoli 34, Viterbese 33, Colleferro 32, Aranova 29, Certosa 28, Rieti 27, Sorianese 27, Boreale 26, Pomezia 26, Aurelia Antica Aurelio 25, Romulea 23, Ottavia 16, Academy Ladispoli 13, Luiss 12, Fiumicino 11.

©RIPRODUZIONE RISERVATA