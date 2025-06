Domenica, in quel di Parco Leonardo, si svolgerà una giornata di sport, divertimento e solidarietà a sostegno della Fondazione Bambino Gesù. A partire dalle ore 09, infatti, andrà in scena la 1^ edizione della gara podistica The Wow Run. Quest'ultima, della distanza di 8km, è aperta a tutti con partenza dal piazzale pedonale su Viale Donato Bramante. Proprio di fronte al The Wow Side Shopping Centre, promotore dell’iniziativa patrocinata dal Comune di Fiumicino. Presso il villaggio della maratona saranno presenti alcune associazioni del territorio, che organizzeranno delle attività ludico sportive dedicate ai più piccoli. Prevista anche la partecipazione dell’assessore allo Sport, Federica Poggio, in rappresentanza dell’amministrazione comunale fiumicinese.

INFO E COSTI. La The Wow Run è una corsa non competitiva. Promossa da Opes Italia, Bravetta Runners e Lux Entertainment, il suo scopo è quello di coniugare sport, socialità e solidarietà. Parte del ricavato (5 euro per ogni iscrizione da 15 euro) come già preannunciato sarà devoluto all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, contribuendo così a supportare una realtà cruciale per la salute dei più piccoli. Il percorso presente, è un circuito pianeggiante adatto sia a corridori che a camminatori. Ogni partecipante riceverà una borraccia in vetro con rivestimento termico; una t-shirt tecnica; una sacca sportiva; una gift card “Non Solo Sport” da 5 euro; un coupon sconto del 20% su servizi selezionati del centro e gadget vari.

