La DM 84 si prepara ad affrontare la seconda stagione consecutiva in Prima categoria. Dopo l'investitura di Francesco Campoli ad allenatore, ora alla dirigenza tocca costruire la squadra. Sono arrivati i centrocampisti Locci e Giacinti dal Cerveteri, mentre bomber Spada si è trasferito a Canale Monterano, sponda Atletico, che verrà ripescato in Promozione.

Per ora questi sono i due ragazzi presi ufficialmente, ma in settimana ne potrebbe annunciare altri. Intanto è stata fissata la data per la festa DM 84, una sorta di sagra a Due Casette, il 2 agosto, il cui ricavato servirà per le spese gestionali del club. Il dg Oliva, insieme ai dirigenti, sta organizzando un evento che raccoglie centinaia di persone, con lo scopo di avvicinare simpatizzanti e creare un sodalizio in grado di sostenere i costi, che anche in queste categoria sono diventanti enormi.

