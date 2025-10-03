Esordio casalingo per la DM 84, che domenica alle 11 a Due Casette attende la Fulgur Tuscania. Tanta attesa in casa giallorossa, per l'esordio mister Campoli, al debutto, ha la squadra tutta disponibile, L'incontro non è dei più facili, ma in casa i diemmini sono solidi e compatti, a conferma che lo scorso anno hanno perso solo in poche occasioni. " Sono ansioso di questa gara, per me sarà un esordio importante, dal quale spero di produrre un bel risultato . Sarà una gara delicata, loro sono molto organizzati. Noi daremo il massimo per arrivare al successo, con la spinta della nostra tifoseria vorremo arrivare a brindare ai tre punti - ha raccontato mister Campoli". Della stesso parere è il diesse Andrea Oliva, che si è soffermato sulla gara con i ragazzi, ricordandogli che partire con un risultato giusto è sinonimo di fiducia per i prossimi impegni.