Il punto dopo le gare di Coppa Italia di Eccellenza e Promozione e di Coppa Lazio giocate in questa settimana. Nella Coppa Italia di Eccellenza giochi che dopo l’andata dei quarti di finale sembrano fatti tra Polisportiva Gaeta e Monti Prenestini con la larga vittoria del Monti Prenestini in trasferta per 3-0. Tutto da decidere invece nelle altre gare in cui sono finiti sul pareggio per 1-1 i match tra Città di Anagni-Boreale e Roma City-Ferentino mentre nell’ultimo confronto dei quarti il Certosa è andato a vincere per 2-1 a Civitavecchia. I giochi qualificazione si decideranno il prossimo 12 novembre con le sfide di ritorno ovviamente a campi invertiti. Per la Coppa Italia di Promozione questo il quadro completo dei risultati delle gare di andata degli ottavi di finale: Atletico Latina-Folgore Amaseno 2-0, Tolfa Calcio-Grifone Calcio 4-0, Lvpa Frascati-Pescatori Ostia 0-0, Real San Basilio-.Real Campagnano 4-1, Academy Ladispoli-Futbol Montesacro 2-0, Luiss-Città di Cerveteri 0-0, Vigor Perconti-Alatri 0-2 e Rodolfo Morandi-Pol. De Rossi 2-2. Tra le squadre del girone A discorso qualificazione che dopo i match di andata appare compromesso oer Grifone e Real Campagnano, ottime possibilità invece per Tolfa, Ladispoli e Città di Cerveteri. Infine per la Coppa Lazio di Prima Categoria la gara di andata del primo turno tra Fulgur Tuscania e Real Fabrica C11 è terminata 1-0 mentre una Maremma ridotta ai minimi termini ha perso per 3-0 a Canale Monterano. Il 12 novembre i match di ritorno. Nella Coppa Lazio di Seconda Categoria mercoledì pareggio per 1-1 in Castglione-Real Tolfa. Nel tardo pomeriggio di ieri si è giocato il confronto tra Vicus Ronciglione e Vigor Acquapendente.