Prima battuta d’arresto in campionato per la Viterbese, che cade 1-0 sul campo della W3 Maccarese, al termine di una gara intensa e combattuta. A decidere l’incontro, valevole per quinta giornata del girone A di Eccellenza, è un gran gol di Di Giovanni al 32’. Perfetto lancio in profondità del capitano Starace, controllo e destro, preciso da fuori area che sorprende Bertollini e fa esplodere il pubblico di casa. La Viterbese ha subito l’occasione per pareggiare, con l'arbitro che assegna un rigore per un intervento falloso su Follo. Dal dischetto va Rossi, che spiazza il portiere centrando però il palo. L’errore pesa psicologicamente sulla squadra di Gardini, che nel prosieguo della prima frazione perde lucidità e non crea pericoli. Nella ripresa la W3 si chiude con ordine, lasciando pochi spazi agli ospiti. L’unica occasione pericolosa della Viterbese è un colpo di testa di Vivacqua che termina fuori di poco. Nel finale, un tentativo da fuori di Petruccelli spaventa i maccaresani ma esce a lato. A dieci minuti dal termine, il direttore di gara Attanasio della sezione di Milano accusa un malore e la partita viene interrotta temporaneamente, per poi riprendere. Nonostante il forcing disperato dei gialloblu, la difesa bianconera regge e porta a termine un successo meritato, mostrando grande compattezza e spirito di sacrificio. La W3 Maccarese, allenata da mister Zappavigna, festeggia così una vittoria di prestigio contro una delle candidate alla promozione. Per la Viterbese, una battuta d’arresto che dovrà servire da lezione.

IL TABELLINO. W3 Maccarese-Viterbese: 1-0.

Marcatori: al 32' Di Giovanni.

W3 Maccarese (4-3-3): Francabandiera; Buffolino, Starace, Talamonti, Tisei; Andracchio (dal 92' Pillera), Buffolino, Marinucci, Colace; Di Giovanni (dall'88' De Mutiis), Matteoli (dal 58' Botti), Papandrea (dal 58' Ferretti, dal 97' Squarcia). A disposizione: Zorzi, Citro, Guida, Spalletta. Allenatore: Andrea Zappavigna.

Viterbese (4-3-1-2): Bertollini; Cuffa, Crocchianti, Marino, Nesta; Petruccelli, Iurato (dall'83' Fatati), Proietti; De Angelis (dal 54' Delogu); Rossi (dal 54' Vivacqua), Follo. A disposizione: Casagrande, Manca, Luciani, Sabatini, Angelini, Di Prospero. Allenatore: Aldo Gardini.

Arbitro: Giacomo Attanasio di Milano. Assistenti: Giorgio Cardellini di Roma 2 e Stefano Corrado di Formia.

Ammoniti: Papandrea, Rossi, Di Giovanni, De Mutiis, Ferretti, Colace.

Spettatori: 300.

Corner: 3-1.

