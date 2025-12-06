Il derby parla rossonero. Al palazzetto di Cerveteri, la sfida tra Rim Cerveteri e Comal Civitavecchia Volley ha offerto emozioni, equilibrio e momenti di grande emozione, risolvendosi soltanto al tie break dopo una battaglia durata oltre due ore. Le ragazze di Alessio Pignatelli si impongono 3-2 (13-25, 26-24, 25-21, 17-25, 11-15) contro le verdazzurre di Rodrigo Miliante, al termine di un confronto intenso e caratterizzato da continui capovolgimenti di fronte.

La Comal parte con autorità, mostrando il proprio valore da capolista e dominando il primo set con un netto 25-13 che sembrava indirizzare la gara. Ma la Rim reagisce con grande carattere: sospinte dall'ambiente verdazzurro e dalla voglia di riscattare l’ultimo periodo, le ceriti alzano il ritmo in difesa e in battuta, strappando un tiratissimo secondo set per 26-24 e completando il sorpasso nel terzo, vinto 25-21. Cerveteri gioca con entusiasmo, sfrutta il fattore campo e mette più volte all’angolo una Comal costretta a rincorrere.

Nel quarto parziale, però, le rossonere ritrovano ordine e solidità, tornando ad imporre il proprio gioco. Il 25-17 riporta equilibrio e apre la strada a un tie break di altissima intensità, dove ogni scambio pesa doppio. Nel momento decisivo emerge la maggiore lucidità della Comal, che sul filo di lana piazza l’allungo definitivo e chiude 15-11, portando a casa due punti fondamentali per la propria corsa al vertice.

Il successo permette infatti alla formazione civitavecchiese di restare al comando del girone A, respingendo il tentativo di sorpasso di Fiumicino e mantenendo saldo il primato. Per la Rim, invece, pur restando fuori dalla zona retrocessione, arriva un’altra occasione mancata: serve ritrovare presto la vittoria per poter affrontare la seconda parte di stagione con maggiore serenità e continuità, perché la squadra ha dimostrato di avere qualità e carattere, ma ora è necessario trasformare le buone prestazioni in punti pesanti. Un derby combattuto, vibrante, che ha ribadito il valore di entrambe le formazioni e acceso una serata di grande volley.

