Finisce con un derby comprensoriale la regular season del campionato di serie C1. Questo pomeriggio alle 15 si affronteranno all’Ivan Lottatori Futsal Academy e Santa Severa. È una gara fondamentale solo per la squadra di Vincenzo Di Gabriele, che si gioca tantissimo. Meno importante, invece, il discorso del quintetto di David Dell’Università, che è già retrocesso ormai da tempo e si avvicina a concludere il suo percorso nel torneo senza una vittoria e senza neanche un punto in tasca. Dalle parti del club neroverde la delusione per la stagione negativa è svanita ormai da tempo e tutto lascia presagire che la programmazione per il futuro sia partita da un po’. Chi invece ha in mente solo il presente è il gruppo nerazzurro, voglioso di vincere anche questo derby, che gli consentirebbe di rimanere al terzo posto in classifica, cosa che vorrebbe dire che sabato 29 il primo turno dei playoff sarebbe disputato all’Ivan Lottatori, con la formula che prevede la gara secca per chi si è piazzato meglio in classifica. Quindi Futsal ampiamente favorita per conquistare la vittoria, magari lasciando da parte qualche energia da conservare proprio per gli appuntamenti cardine della stagione. «E’ stata una settimana dove abbiamo spinto molto col preparatore atletico e i ragazzi hanno risposto bene - spiega mister Vincenzo Di Gabriele - domani siamo al completo, ma potrei decidere di concedere un turno di riposo a un paio di pedine importanti in vista dei play off. Bisogna gestire le energie e arrivare a sabato prossimo al massimo. Rientrerà Lipparelli tra i convocati che in allenamento si è meritato questa opportunità». In serie C2, invece, questo potrebbe essere il sabato che potrebbe decretare la salvezza di Atletico e Quartiere Campo Oro, accompagnati in queste settimane da un destino comune, anche perché stazionano entrambe al sesto posto in classifica con 36 punti. Alle 15 sarà turno dei gialloblu, che giocheranno sul campo della Virtus Monterosi. Con il tramonto, alle 18, in campo scenderanno i gialloverdi, che ospiteranno al Tamagnini l’Eventi Futsal. In caso di vittoria la salvezza sarà aritmetica, senza guardare nulla delle altre partite. Se dovesse essere un sabato amaro, la salvezza potrebbe giungere comunque: facendo i conti, basta la sconfitta di una tra Ronciglione e Spinaceto per chiudere i giochi. Quindi il Qco potrebbe scendere in campo con il verdetto già in tasca, visto che le altre dirette concorrenti giocheranno prima. Ma la sensazione è che la salvezza possa arrivare senza troppi fronzoli e che si possa pensare ad un finale di stagione per raggiungere il quinto posto, il massimo obiettivo possibile. «Per questo match rosa al completo - spiega il tecnico del Qco, Umberto Di Maio - per quanto riguarda la gara, sappiamo che affrontiamo una squadra che nelle ultime 5 gare ha vinto 4 volte battendo anche il Fabrica. Sarà una gara tosta, noi la vogliamo vincere, quindi scenderemo in campo molto determinati a prendere i 3 punti». «Sono rimaste tre gare alla fine di questo campionato - sottolineano dall'Atletico - che ci vede ancora lottare per una classifica più serena e tranquilla, pensiamo che ad oggi di più di quello che i ragazzi e mister Pierantoni hanno fatto non si poteva fare, dal suo arrivo una sconfitta con in pratica una seduta di allenamento, a seguire due vittorie in trasferta con due dirette concorrenti per la salvezza ed un pareggio in casa con il Vallerano che è in corsa per i playoff, il grande rammarico è che si poteva e si doveva fare qualcosa di più prima in alcune gare che erano alla nostra portata, in primis quella con il Ronciglione in casa, e poi con il Progetto Futsal, anch'essa a San Liborio, sconfitte quelle che ancora pesano come un macigno sulla nostra classifica attuale, punti persi che purtroppo ci porteremo sulle spalle fino all'ultimo minuto di questo torneo. Questo pomeriggio con il Monterosi ancora una gara probante e stimolante per i ragazzi, soprattutto un'altra occasione per dimostrare sul campo che non meritiamo questa classifica attuale».

