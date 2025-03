Ancora una sconfitta per il Civitavecchia Calcio 1920, che vede diminuire le proprie chance di poter centrare i playoff di Eccellenza. A Tivoli i nerazzurri hanno ceduto per 3-2 contro una squadra rinvigorita dal cambio di allenatore. Formazione a quella rivisitata per Mister Massimo castagnari che inserisce nel trio d'attacco la punta di Vico affiancato da Rei e da Avellini, chiamato ancora una volta a giocare una posizione più avanzata rispetto al solito. A centrocampo coppia formata da Canestrelli e Gagliardi, mentre Luciani gioca, come sempre, un pochino più alto.

Nonostante le assenze i nerazzurri vendono cara la pelle ma la Tivoli esce vincitrice

Inizio di gara dove i nerazzurri partono meglio e si rendono più pericolosi arrivando più volte nell’area di rigore casalinga senza però impensierire il portiere avversario eppure il gol lo trova la Tivoli, Massella su un pallone vagante in area calcia con il destro sul primo palo bucando Romagnoli: 1-0 Tivoli.

In maniera rapida i padroni di casa realizzano anche il raddoppio stavolta con Castro che dopo due minuti porta a 2 il conto dei gol per la Tivoli.

Situazione per i nerazzurri che si complica ancor di più con l’infortunio di Funari che è costretto a chiedere il cambio e che si va a sommare alle tante assenze dell’ultimo sfortunato periodo assieme a Vittorini, Cruz, Pompei, Laurenti e Cataldi.

Civitavecchia che prova a rispondere con Rei che stoppa la sfera e dribbla un difensore per via di un cambio gioco di Canestrelli, entra in area e calcia ma colpisce il palo, passano pochi minuti e ancora Rei subisce fallo in area e c’è calcio di rigore, si incarica lo stesso numero 11 che però colpisce lo stesso palo e il risultato resta invariato, con la Tivoli che rientra negli spogliatoi sul 2-0.

Inizio di ripresa e il Civitavecchia dopo 47 secondi ottiene un altro calcio di rigore: Avellini anticipa l’estremo difensore casalingo che commette fallo: dagli 11 metri si presenta Luciani che spiazza il portiere e accorcia le distanze.

Partita pazza e piena di gol: alla rete di Proietti della Tivoli al 56’ con un potente sinistro sul secondo palo risponde ancora dopo 2 minuti Avellini in girata con una parabola che scavalca Casagrande: 3-2.

Finale di gara dove i nerazzurri tentano di trovare l’insperato pareggio ma la stanchezza comporta poche chance pericolose e la Tivoli riesce a gestire il +1 sul tabellino e a vincere la partita per 3 reti a 2.

Il discorso playoff continua a complicarsi per i nerazzurri, che ora scivolano a -4 dalla seconda posizione, occupata dalla W3 Maccarese, che ha vinto contro la Sorianese. Quindi servirà un finale di stagione completamente diverso dallo scenario attuale per il Civitavecchia, che però dovrà fare i conti con un calendario molto insidioso, nel quale sarà difficile tentare la risalita rispetto alla formazione diretta da Francesco Colantoni.