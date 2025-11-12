Serata di Coppa Lazio di Serie C2 ricca di emozioni e calcoli ma positiva per le squadre del comprensorio. Impresa del Santa Severa Futsal di David Dell’Università, che ribalta il Valentia con un pirotecnico 7-5 esterno, conquistando il pass per il secondo turno grazie ai gol in trasferta dopo il 5-3 dell’andata. I neroverdi, sotto 3-1, reagiscono con grande carattere fino al sorpasso finale, deciso all’ultimo minuto. Ancora una volta trascinatore Savino, autore di una tripletta, mentre completano il tabellino Cesarini, Cattaneo, De Paolis e Lucentini.

«La nostra vittoria è figlia di un insieme di cose – dichiara mister David Dell’Università – orgoglio, carattere, voglia di riscattare la brutta prestazione di sabato. Mi aspettavo una reazione e c'è stata e sono orgoglioso della partita che hanno fatto a Roma».

Sofferta ma dolce qualificazione anche per l’Atletico Civitavecchia di Andrea Consalvo, che al San Liborio Stadium cade 2-1 col Fiumicino ma passa il turno grazie al 6-6 complessivo e al successo per 5-4 dell’andata. Primo tempo di marca gialloblù con varie occasioni non sfruttate, poi Nistor sblocca a inizio ripresa. Nel finale i rossoblù trovano due reti col portiere di movimento, ma non basta.

«Abbiamo controllato bene la gara – afferma mister Andrea Consalvo – e tenuto bene fino a 10 minuti dalla fine. Dobbiamo subito aggiustare la difesa del portiere di movimento, l'unica cosa che abbiamo sofferto contro il Fiumicino».

