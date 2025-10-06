Si è conclusa con una sconfitta la gara d’esordio della Virtus Marina di San Nicola che ha ceduto 1 a 0 alla Virtus Trevignano. In parità dall’inizio alla fine, il Trevignano ha trovato il gol su rigore al 95° minuto. Una beffa per gli uomini di mister Pino Neto che, con Fedro Molinari, avevano già parato altri 2 rigori assegnati dall’arbitro.

Nonostante i 3 rigori contro, i segnali arrivati dal campo sono stati positivi. Dopo un ottimo primo tempo, la stanchezza fisica ha messo in difficoltà i rossoblù, costretti anche a rimaneggiare la formazione per alcune assenze forzate.

Considerato l’avversario, la squadra di San Nicola può sicuramente dirsi soddisfatta. A confermarlo anche Fedro Molinari, capitano e protagonista della partita: «Il match è andato bene, peccato per il risultato. Da questa sconfitta ci portiamo sicuramente a casa la buona prestazione perché siamo usciti dal campo a testa alta. Io e i miei compagni abbiamo dato il cento per cento, sia chi è partito dall’inizio sia chi è entrato in corsa. Sono sicuramente contento per i rigori parati anche se mi dispiace non aver potuto niente sul terzo. Ovvio che non è normale ritrovarsi a parare 3 rigori nella stessa gara. Ora testa a domenica prossima, ma sono sicuro che con questo atteggiamento possiamo toglierci delle belle soddisfazioni», ha concluso il portiere della Virtus Marina di San Nicola.

Infatti, i ragazzi torneranno in campo, fuori casa, il 12 ottobre contro il Real Tolfa 2004, reduce da una vittoria con goleada all’esordio contro l’AC Fregene.

