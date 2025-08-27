È terminata con tanti sorrisi la stagione agonistica della Cosernuoto del presidente Fabio De Santis, nel corso della quale il sodalizio gialloblù ha centrato tantissimi risultati a livello nazionale ed internazionale con i tritoni Lorenzo Ballarati, le sorelle Asia e Viola Ricci, Daniele Fiorelli, Matilde Petronilli, Luna Lorenzoni, Alessio Di Gennaro, Tommaso Rocchetti. Tanta soddisfazione, ma, allo stesso tempo, tanta preoccupazione da parte dei civitavecchiesi per le problematiche del PalaGalli, indispensabile per continuare a raggiungere obbiettivi di livello per tutti.

«L’arte di arrangiarsi non manca da parte nostra e da parte delle altre società - afferma il presidente della Coser, Fabio De Santis – che sono ancor di più in difficolta. Infatti ci arrivano richieste di spazi acqua, che noi, per il bene dello sport, vorremmo dare a tutti, ma che, inevitabilmente, sono pochini visto che la Cosernuoto usufruiva dello Stadio del Nuoto, tutti i giorni, per due ore ed ora dovremmo utilizzare gli spazi dell’impianto dello Sport Garden, per permettere alle squadre di nuoto di allenarsi in modo soddisfacente e continuare ad andare a Roma per nuotare in vasca lunga.

Speriamo che i tempi dei lavori si accorcino sensibilmente, perché la situazione non è per niente rosea per nessuno. Gli allenamenti cominceranno l’8 settembre per tutte le categorie natatorie».

@RIPRODUZIONE RISERVATA