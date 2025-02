Dopo due vittorie di fila, che hanno dato fiducia e consapevolezza alla DCl Edlizlia, stasera alle 20 gara sul campo del Basket Roma. Una gara non certo agevole, visto che i romani dovranno per forza di cosa vincere per risalire la china e assicurarsi una posizione migliore dell'attuale. Sopra di quattro punti, gli uomini di coach Russo puntano al terzo successo di fila, contro una squadra che non sarà facile da affrontare. Le ultime due vittorie, infatti, hanno rilanciato le quotazioni dei gialloneri, che sembrano più determinati rispetto a qualche mese fa. Il successo di sabato scorso, arrivano al foto finish, è la dimostrazione che la squadra è entrata nelle dimensione giusta. Dopo un inizio di appannaggio, ora le idee sembrano chiare. «Siamo contenti di come procede il campionato, dobbiamo e vogliamo mantenere questi ritmi. La gara di stasera non è delle più facile, serve una squadra motivata per vincere - ha detto il coach Giorgio Russo».

©RIPRODUZIONE RISERVATA