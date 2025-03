Una vittoria che vale tanto per la classifica per DCL Edilizia Ladispoli, che batte in casa Bracciano per 99 - 66. Un successo netto, che consente ai ragazzi di coach Russo di guardare ai playoff.

Sul campo, infatti, non c'è stata storia, dalle prime battute hanno dominato i tirrenici, autori di una prestazione maiuscola, con pochi tiri da tre sbagliati. La partita perfetta è arrivata contro una rivale alla corsa playoff, che i gialloneri hanno annientato, esercitando un supremazia territoriale che vale il risultato finale.

Dopo tre sconfitte, ecco che la vittoria serviva per riconsegnare morale e ossigeno, cosa che era mancato nelle ultime settimane. Anche sugli spalti, a differenza delle altre gare, c'erano tanti tifosi, spinti dalla voglia di rivedere la DCL al successo. E così è stato. Nel finale una grande festa, si abbracciano i giocatori, con coach Russo tornato a sorridere.

«Vittoria che ci dà fiducia, non voglio parlare di obiettivi. Esamino il momento attuale, è stata una gara in cui si è sbagliato poco, grazie a una prova caratterialmente giusta, molto attenta. Ne sono contento, ci da il là per le prossime gare, dalle quali dobbiamo uscirne con risultati importanti. Ora come ora è vietato sbagliare, crediamo di aver fatto molto bene sino ad oggi - ha concluso Giorgio Russo».

Parziali: 26-16; 27-12; 23-17; 23-21.

DCL Edilizia BKL Ladispoli Rim: Tomasicchio 5, Norcino 22, Trebbi 14, Parroccini 5, Nizza 10, Galan 16, Garbini 3, Mastropietro 10, Parlato 14. Allenatore: Russo.

Bracciano Basket: D'Auria 11, Cacciuni I. 6, Pezone, Tiburzi 20, Pasquali, Nacchia 9, Conti 2, Vicini 8, Vinzani, Malych 6, Lorenzoni 2, Di Grisostomo 2. Allenatore: Satolli.

