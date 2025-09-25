Una dichiarazione che potrebbe aprire un po’ di sereno nel cielo dell’impiantistica sportiva cittadina. È quella che ha fatto l’assessore all’Urbanistica, Enzo D’Antò, ospite del podcast Politicamente Scorretti. Nel corso della chiacchierata con i “padroni di casa” Emanuele Befani, Mattia Tamalio e Marco Corinti, l’esponente dell’amministrazione Piendibene ha anche affrontato il tema impiantistica sportiva, parlando anche del PalaGrammatico a San Liborio, i cui lavori sono fermi ormai da 16 mesi.

«Abbiamo approvato in giunta – ha dichiarato D’Antò - la delibera che permetterà la realizzazione dell’impianto. È un’opera ferma, che non poteva essere realizzata, perché in fase di progettazione ci si era dimenticati di qualche pezzo. Quindi siamo riusciti a reperire i fondi per completare la progettazione e procedere alla ripartenza dei lavori».

In merito alla questione, nei prossimi giorni, l’amministrazione comunale dovrebbe procedere all’emanazione del comunicato per approfondire la questione e spiegare cosa succederà per il PalaGrammatico. Intanto, dopo il nostro precedente articolo, fortunatamente il Comune è intervenuto per risolvere una delle criticità che avevamo segnalato, ovvero il fatto che tutti potessero entrare senza problemi all’interno del cantiere abbandonato. Gli operai hanno collocato alcune recinzioni che, speriamo, non consentano più ai cittadini, e soprattutto ai bambini, di fare ingresso in un luogo dove ci sono solo macerie.

