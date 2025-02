Lo scorso è stato un altro fine settimana di gare e di soddisfazioni per la Coser Aniene. Questa volta a scendere in acqua sono stata la formazione maschile, impegnata al Centro federale di Pietralata. Ottime prestazioni di tutti i ragazzi gialloblu, seguiti dai tecnici Fabio De Santis ed Enrico Rovetto. Copertina per Daniele Fiorelli, che cala il poker nella categoria Ragazzi, vincendo tutte e quattro le gare disputate con miglioramenti cronometrici importanti in tutte le distanze: 100 stile 51"62, 200 stile 1'51"18, 200 misti 2'05"86 e 200 farfalla 2'05"86. Bene anche Damiano Melis, oro nei 200 farfalla Cadetti e Flavio Argiolas terzo nei 100 rana ragazzi. Sorrisi anche per Leonardo Melis, Lorenzo Romani e Tommaso Romani. «Siamo contenti dei risultati ottenuti un passo in avanti in attesa dei campionati italiani di categoria di fine marzo dove cercheremo conferme di risultati», dichiarano i tecnici della Coser Aniene.

