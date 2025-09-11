Per Michela D’Amico è giunto un altro successo lo scorso fine settimana. Domenica scorsa, in quel di Piombino, gli atleti si sono riuniti a piazzale Bovio per l'ultima tappa del Campionato Italiano Master Open Water, la 3km.

L'ondina della Nuotatori Civitavecchiesi non si lascia spaventare dalle avversarie e calzata cuffia ed occhialini si avvia alla partenza.

Lo spazio è poco, gli atleti sono molto vicini, ci si accalca nel punto di partenza e poi il via. Le braccia si incrociano i corpi collidono ma l'atleta civitavecchiese non molla un solo metro alle avversarie. 3 km ad altissimi ritmi, gruppo compatto con in testa Michela D'Amico fino al traguardo dove, dopo una volata incredibile, Michela tocca il portale con un solo secondo di ritardo dalla sua avversaria diretta, conquistando comunque un fantastico argento nazionale da abbinare all'oro vinto il venerdì nella 5km.

«Michela ha dato il massimo - è il commento del tecnico Marcello Jacopucci - più di questo non potevo pretendere. Michela è comunque sempre lì sui gradini più alti del podio. Stagione finita, obiettivi centrati, adesso meritato riposo».

«In casa Nuotatori Civitavecchiesi – afferma orgogliosa la presidentessa Federica Feoli - Michela è un'atleta incredibile come anche tutti gli altri, come si dice, pochi ma buoni».

