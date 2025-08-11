Le indiscrezioni sono state pienamente confermate. Cristina Camilli lascia la Comal Civitavecchia Volley per intraprendere un’avventura nel campionato di serie B2. Il martello giocherà con la maglia di Viterbo, squadra che ha ottenuto accesso al torneo interregionale, dopo aver vinto i playoff dello scorso giugno. Una grande chance per la ragazza, che ha completato un ciclo sempre più in crescita con la squadra di Alessio Pignatelli, diventando una delle giocatrici più capaci della serie C di riuscire a fare punto tramite le sua esplosività e la sua potenza.

Dopo aver visto una giocatrice che ha salutato la Comal, c’è da capire se anche le altre due indiscrezioni delle scorse settimane, ovvero se entreranno a far parte del gruppo la civitavecchiese Giulia Baffetti e Alice Patrizi, entrambe possibili arrivi proprio da Viterbo, in una serie di scambi con una società amica della Cv Volley, con cui è stato costituito il consorzio VolleySì per i settori giovanili.

