Una gara che lascia presagire un altro successo per la Comal Civitavecchia Volley, che però se lo dovrà andare a conquistare. Alle 18.30 cuori caldi alla palestra del Marconi, perché arriverà la visita di Sermoneta, formazione della provincia di Latina che insegue ancora il suo primo punto nel torneo. Tutte a disposizione per coach Alessio Pignatelli.

«Anche se il pronostico sembrerebbe a noi favorevole – afferma una delle giovani del gruppo, Sofia Mignanti – stiamo preparando la partita con la massima attenzione. Stiamo lavorando con concentrazione in allenamento, seguendo le indicazioni dell’allenatore e curando ogni dettaglio tecnico e tattico. Dobbiamo ricordare sempre che nessuna gara è scontata e che la differenza la fa l’atteggiamento. Scendiamo in campo con il massimo rispetto per l’avversario e con la consapevolezza che solo con impegno e determinazione possiamo portare a casa il risultato, senza sottovalutare l’avversario».

Ma quali sono gli aspetti che stanno andando meglio per la Comal? «Ciò che ho sentito fin dalla prima partita – conclude Mignanti – è stato lo spirito di sacrificio, la voglia di lottare insieme, anche nei momenti difficili e l’unione del gruppo. Nonostante gli acciacchi e le assenze, la squadra ha sempre risposto con determinazione, mostrando carattere e grande unità. Sento di far parte di una squadra vera, che lotta, soffre e gioisce insieme.

C'è una forte complicità tra di noi, dentro e fuori dal campo, e questo fa davvero la differenza. Vedere le compagne incoraggiarsi a vicenda, sostenersi nei momenti duri e festeggiare insieme ogni vittoria è qualcosa che va oltre la pallavolo, è il segno che stiamo costruendo qualcosa di importante, come gruppo e prima ancora che come squadra. Questo atteggiamento è fondamentale per affrontare una stagione lunga e impegnativa».

