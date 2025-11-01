La Comal Civitavecchia Volley prosegue la sua marcia trionfale in Serie C femminile (girone A) con un’altra prestazione convincente e continuando a galoppare senza mai fermarsi nel primo mese di campionato. Alla palestra del Marconi, le rossonere di Alessio Pignatelli superano Sermoneta con un netto 3-0, dominando i parziali per 25-16, 25-12 e 25-18. Le civitavecchiesi, trascinate dalla capitana Veronica Guidozzi e dal solito spirito di squadra, sempre dimostrato nelle prime uscite del nuovo torneo, hanno imposto il proprio gioco fin dai primi scambi, concedendo pochissimo alle pontine.

Le coccinelle hanno mostrato grande concentrazione e varietà offensiva, consolidando così il primato a punteggio pieno con 12 punti, che le vede veleggiare nel raggruppamento, con la chiara voglia di fare selezione sulle dirette rivali sin dal primo scorcio. La Luiss, data dagli addetti ai lavori come una delle potenziali rivali da qui al termine del campionato per le coccinelle, è già lontana quattro lunghezze ed hanno già perso finora. Un successo rotondo che conferma la forza del gruppo e avvicina sempre più l’obiettivo promozione.

