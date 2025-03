Un’altra vittima da mietere. Questo l’obiettivo della Comal Civitavecchia Volley, che questo pomeriggio giocherà alle 18.30 a Sabaudia contro una squadra che sembra di carica inferiore rispetto a quella del gruppo di Alessio Pignatelli.

Le rossonere stanno vivendo una stagione straordinaria, si sapeva che Guidozzi e compagne avrebbero potuto fare il vuoto contro gran parte delle dirette concorrenti, ma si sta andando, molto probabilmente, oltre le aspettative, con 20 vittorie in altrettante partite, e l’unica sbavatura nella semifinale di Coppa Lazio contro Antares.

Ma in campionato Antares ed anche Viterbo sono ben lontane dallo status della Cv Volley, che ha sette punti di vantaggio sulla seconda posizione.

Serve fare ancora qualche vittoria per poter certificare la prima piazza ed affrontare così un playoff con maggiori possibilità di un salto di categoria.

«Nonostante la classifica dica che siamo favorite – afferma Flaminia Scisciani – ogni partita nasconde insidie, soprattutto in una trasferta lunga come questa. L’altra squadra giocherà senza nulla da perdere, e dovremo essere brave noi a mantenere alta la concentrazione e imporre subito il nostro ritmo. In partite come questa il rischio è abbassare l’intensità, quindi dobbiamo affrontare il match con la giusta determinazione».

Ma quali sono i meriti maggiori di questa stagione molto sopra le linee della Comal Civitavecchia Volley?

«Credo che uno dei nostri punti di forza sia proprio la mentalità con cui affrontiamo ogni partita – spiega Scisciani – entriamo sempre in campo con l’obiettivo di dare il massimo, indipendentemente dall’avversario. Anche nei momenti di difficoltà, riusciamo a reagire abbastanza rapidamente, senza farci condizionare dagli errori. Questo ci ha permesso di essere prime in classifica e sarà fondamentale per continuare su questa strada».

