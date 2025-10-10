Una stagione che si spera sia nel segno del riscatto. La Comal Civitavecchia Volley comincia una nuova avventura nel campionato di serie C. Il calendario ha dato una trasferta in direzione Castelli per la formazione guidata da Alessio Pignatelli, che alle 17.30 sarà a Genzano per affrontare i Colli Albani.

Sicure assenti Galletta e Scisciani, con lo staff tecnico che supera di recuperare Sorrentino, ferma da quasi due settimane, e Mencariello per febbre. È stata un’estate non dal grande morale per le coccinelle, per via di una promozione in serie B2 che, ad essere sinceri, ci si attendeva, ma che non è arrivata, nonostante le rossonere abbiano vinto 27 partite su 29 durante il percorso, anche se non è arrivato nemmeno un festeggiamento, tra Coppa Lazio e campionato.

Qualche movimento di mercato c’è stato per la Comal, con degli scambi con Viterbo, visto che Camilli ha preferito andare a fare un’esperienza in serie B2, dove la Vbc è riuscita a qualificarsi, mentre hanno fatto il percorso inverso Alice Patrizi e soprattutto Giulia Baffetti, che tornaa giocare a Civitavecchia dopo l’esperienza vissuta nella città delle mura. Quindi appare semplice vedere ancora Guidozzi e compagne nel novero delle contendenti per il tanto agognato salto di categoria.

Nelle ultime settimane la Cv Volley ha disputato varie amichevoli, nelle quali non si è vista una squadra dal miglior smalto, per via di assenze ed infortuni, così come si è visto in occasione del torneo Perla del Tirreno della scorsa settimana, dove l’ottavo posto finale non è sicuramente quello che ci si poteva attendere, anche se sappiamo che le gare pre-campionato hanno un’importanza davvero relativa. Ma, tornando all’attualità, quali potranno essere i problemi più duri con cui dovranno fare i conti le ragazze civitavecchiesi in questa prima uscita stagionale?

«Secondo me la maggiore insidia sarà l’emozione della prima di campionato – dichiara coach Alessio Pignatelli – con un gruppo non ancora rodato. Durante il precampionato abbiamo fatto alcune prove di squadra, vediamo anche in base alle situazioni fisiche con quale formazione partire»

@RIPRODUZIONE RISERVATA