C’è davvero tantissimo da dire sul fine settimana della Comal Civitavecchia Volley. Le rossonere avranno un doppio impegno. Il primo è quello principe, ovvero quello delle 20 di questa sera, quando ci sarà il ritorno della semifinale di Coppa Lazio, con la squadra di Alessio Pignatelli, che se la vedrà contro l’Antares alla palestra dell’istituto Marconi. E sempre a via Ciro Corradetti riflettori accesi anche domani alle 18.45, quando ci sarà la visita del Cosmos Latina, con la gara che dovrebbe dire poco, visto che le pontine sono all’ultimo posto in classifica, non solo senza un punto in tasca, ma anche senza un set. Ma la gara più importante, ovviamente, è quella contro l’Antares, con Guidozzi e compagne che hanno bisogno solo di un set per poter ottenere accesso alla finale della mini competizione, prevista ad aprile nel sabato pre-pasquale. Infatti all’andata non c’è stata storia, con il gruppo diretto da Alessio Pignatelli che ha vinto per 3-0, bissando la vittoria ottenuta alla prima giornata di ritorno del campionato. Le romane verranno a Civitavecchia per cercare il gran colpo e vincere per 4-0, unico modo che hanno per andare in finale? Oppure penseranno prevalentemente alla difficile sfida che sabato avranno a Sabaudia e sfrutteranno il match solo come utile allenamento? Solo a partita iniziata capiremo la reale entità della situazione. Ma di sicuro la Comal parte nettamente come favorita per la qualificazione alla finale di Coppa Lazio, ed anche per uno dei posti che condurranno alla B2, ricordando sempre anche il fatto che, purtroppo, la Coppa non assegnerà posti per salire di categoria. Per questo fine settimana non sarà presente il centrale Sofia Milioni, che sta facendo i conti con una fastidiosa otite. Fuori dai giochi anche la palleggiatrice Alessia Faedda, che dovrà stare fuori ancora per un mese a causa del problema alla caviglia, che l’ha costretta anche a fare uso delle stampelle. Proprio in questo senso, con la stagione che sta prendendo una piega importante, la società della presidentessa Viviana Marozza ha pensato di non lasciare scoperto il ruolo del palleggio ed ha deciso di tesserare una giocatrice esperta, pronta all’uso, anche se ovviamente ci vorrà qualche settimana per acquisire la forma migliore ed entrare nei meccanismi della squadra. Il nome nuovo è quello di Martina Vaccarella, che era senza squadra, condizione necessaria per poter essere tesserata in questo periodo della stagione. Classe '90 di Terracina, la nuova giocatrice sta già dando una mano al palleggio. Infatti la trattativa che ha portato l’accordo è stata condotta quasi in gran segreto, con l’obiettivo di presentarsi sul parquet dell’Antares senza che fosse stata diffusa la notizia. E così è stato, con il nuovo elemento della squadra rossonera che non ha perso la capacità di dare un importante apporto alle compagne di squadre in attacco. Vaccarella vanta esperienze in serie B1 con Sabaudia, in B2 con Fondi, oltre a vestire la maglia di Cisterna, dove ha giocato assieme a Sara Scarano, e Cosmos Latina. «Tornare in campo è stato molto emozionante – afferma Martina Vaccarella – anche perché abbiamo offerto una buona prestazione. Peccato solo un po’ di calo nel corso del secondo set, dove la concentrazione era scesa, ma siamo state brave a riprenderci ed a portare a casa questa fondamentale vittoria. In questi giorni iniziali è stato un po' tutto inaspettato, ci tengo a dire che mi dispiace per l'infortunio di Alessia. Però sono molto entusiasta e contenta della chiamata della società, perché comunque è un progetto stimolante e spero di finire questo piccolo percorso insieme nel migliore dei modi. Il gruppo ha delle importanti capacità, assieme stiamo cercando la sintonia. Questo anche perché il mio ruolo non è non è semplice, è molto delicato, però stiamo lavorando bene in palestra e affronteremo ogni sfida al massimo. Ho trovato una squadra ed una società molto preparata, con tante giovani nel gruppo. Mi sono trovata subito bene. Sappiamo che abbiamo un obiettivo molto alto, ma dobbiamo prestare attenzione, perché nel corso della stagione le sfide saranno ancora più complicate. Ma noi ci prepareremo al meglio».

©RIPRODUZIONE RISERVATA