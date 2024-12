Prima sconfitta stagionale per gli Snipers VR3 che al PalaMercuri domenica pomeriggio hanno ceduto per 6-5 ai Mammuth Roma. La formazione capitolina, sicuramente più esperta della seconda squadra senior civitavecchiese ha saputo rimontare dal 4-1 in favore dei VR3 del primo tempo approfittando di sbavature e distrazioni dei civitavecchiesi, il cui roster come di consueto era composto da molti giovanissimi. Una sconfitta che comunque non arreca disagi in quanto la seconda formazione senior della Cv Skating è costruita proprio per far crescere i giovanissimi.

«Abbiamo peccato di ingenuità - spiega il presidente/allenatore Riccardo Valentini - ma d'altronde la squadra in categoria l'abbiamo iscritta proprio per questo, per far fare esperienza ai nostri giovanissimi e fargli vivere più spesso l'aria della partita. I Mammuth si sono recentemente rinforzati e sono squadra esperta: lo hanno dimostrato cogliendoci in fallo nel momento opportuno. Nessuna tragedia ma tanto su cui lavorare con il sorriso e la determinazione».

I presenti: Francesca Borgi, Davide Trotta (2), Mattia Padovan (2), Marco Garbetta (1), Ailen Acevedo, Gloria Padovan, Laura Giannini, Leonardo Pistola, Manuel Carannante, Desirè Capidimonte. Allenatore: Riccardo Valentini.

