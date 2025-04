Solo goleade per la Cv Skating. Il sabato sera del PalaMercuri infatti ha regalato altre due goleade dalle formazioni senior, maschile e femminile. Alle ore 19.30 è scesa in campo la formazione femminile che ha vinto con un netto 8-0 contro il Tergeste Warriors, in un incontro dominato dall'inizio alla fine. Fra le note liete, oltre al rientro dall'infortunio di Mollica e Novelli, l'esordio assoluto di Ludovica Giancola e la conferma di Suami Tofi, entrambe appena 14enni. Alle ore 21 esordio in serie B invece per gli Snipers TecnoAlt che bagnano l'esordio in questa nuova fase con un altro netto successo, 10-1 contro i Mammuth Roma. Tutto facile per i ragazzi di coach Valentini che dominano il match dall'inizio alla fine. «Ben presto arriveranno partite più impegnative - afferma il presidente allenatore Riccardo Valentini - perchè già domenica prossima la femminile andrà a Milano, e i maschi a Bomporto. Entrambe gare che si preannunciano molto difficili e per le quali servirà mantenere la massima concentrazione. Sulle gare di sabato poco da dire: sono contento di lanciare in prima squadra giovanissimi alle prime armi e del recupero di alcune infortunate».

