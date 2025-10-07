È tutto pronto per l’inizio della nuova stagione della Flavioni Handball, che sabato farà il suo esordio nel campionato di serie A2 femminile – Girone D sul campo del Follonica, con fischio d’inizio alle 15:30. Una sfida che segna il ritorno ufficiale in campo di una squadra che, nonostante le difficoltà e le mille battaglie logistiche affrontate negli ultimi anni, non ha mai smesso di rappresentare Civitavecchia e il suo vivaio con orgoglio e identità.

«Siamo felici e orgogliosi di poter ricominciare – commenta l’allenatore Patrizio Pacifico – come al solito ci presentiamo con qualche ritorno, qualche novità e tante giovani. È questo il modo in cui ci piace fare pallamano: con radici forti e sguardo al futuro. Nonostante le difficoltà non molliamo e continuiamo a portare in campo le nostre ragazze, cresciute qui, nel nostro vivaio, pronte a dare tutto per questa maglia».

La stagione 2025/26 si apre dunque con una Flavioni determinata, costruita con equilibrio tra esperienza e gioventù, anche perché ci saranno due importanti ritorni, quelli di Martina Crosta e Flavia Berneschi, protagoniste ai tempi della promozione in serie A1 e della successiva esperienza contro le migliori squadre d’Italia. Crosta in questi anni ha respirato il gotha della pallamano, con Ferrara e soprattutto Pontinia, dove ha lottato per vincere lo Scudetto, mentre Berneschi ha avuto esperienze di vita che l’hanno tenuta lontana dall’handball e da Civitavecchia.

Da segnalare anche l’ingresso delle giovanissime Di Petrillo e Ricciardi, entrambe nate dopo il 2010, che testimonia la vocazione del club nel far crescere in casa il proprio futuro. A confermarlo sono le parole di una delle colonne storiche del gruppo, Enrica Bartoli, simbolo della squadra e della città:

«Giocare per la Flavioni significa portare con sé un pezzo di Civitavecchia ogni volta che si entra in campo. Siamo una squadra che non ha mai smesso di crederci, anche quando tutto sembrava più difficile. Quest’anno più che mai vogliamo dimostrare che la passione e la determinazione possono superare ogni ostacolo. Per noi, per le più giovani e per chi continua a credere in questo progetto».

Al fianco delle ragazze, come sempre, lo storico dirigente accompagnatore Fernando De Paolis, memoria viva di tante stagioni gialloblù, che sottolinea il valore umano del gruppo: «Questo non è solo uno sport. È una famiglia che da anni cammina insieme, tra gioie e sacrifici. Ho visto crescere tante di queste ragazze, e vederle oggi indossare ancora la maglia della Flavioni, accanto a nuove giovanissime del vivaio, è la nostra vittoria più bella. Il cuore di questa società batte forte perché dietro ogni atleta c’è una storia, una famiglia e una città che le sostiene».

Anche la presidente Eleonora Gorla guarda all’esordio con orgoglio e determinazione: «Ripartiamo con entusiasmo e con lo spirito di sempre: quello di una società che non si arrende mai. Portare avanti la pallamano a Civitavecchia significa tenere viva una tradizione che parla di sport, di crescita e di comunità. Siamo fieri del lavoro di Patrizio, del nostro staff e delle ragazze, che rappresentano al meglio la passione e la forza di questa città».

Con un roster che unisce esperienza e gioventù, la Flavioni si conferma una realtà che resiste, cresce e continua a essere motivo d’orgoglio per Civitavecchia e per tutto il movimento della pallamano femminile.

ROSTER 2025/26 – ASD FLAVIONI HANDBALL CIVITAVECCHIA

Portieri

Laura De Santis (1985)

Denisa Agapi (2009)

Ali

Alessia Politi (2001)

Giulia Guida (2003)

Elisa Branchi (2008)

Nicole Massarroni (2009)

Rebecca Cirilli (2008)

Federica Ferretti (1998)

Terzini e Centrali

Enrica Bartoli (1986)

Miriam Butuc (2009)

Martina Crosta (1993)

Maria Godani (2009)

Chiara Bonamano (1995)

Mara Bonamano (1984)

Siria Schiavo (2004)

Pivot

Flavia Berneschi (1993)

Francesca Spizzico (2001)

Chiara Di Petrillo (2010)

Asia Ricciardi (2011)