Partita tutta da vedere e da giocare quella di domani pomeriggio alle ore 15.30 tra il Civitavecchia Rugby Centumcellae e la Polisportiva Paganica Rugby al Moretti della Marta. Seppur con una differenza a favore dei biancorossi nei confronti dei rossoneri di dodici punti , rispettivamente 42 e 30, sarà una partita tosta tra gli abruzzesi e i laziali. La testimonianza di quanto affermato sono gli incontri precedenti tra il Paganica e il Civitavecchia, in quanto il risultato è stato sempre in bilico fino alla fine delle partite. Dopo i due risultati utili consecutivi è tornato il sorriso sui volti dei seniores biancorossi, il tutto frutto della costanza e perseveranza dello staff tecnico che ha seguito con attenzione il roster ed ha chiesto di applicare quanto imparato durante gli allenamenti. Ogni giocatore biancorosso deve uscire dal campo dopo aver dato il meglio di sé: questo il dogma che viene pronunciato al termine degli allenamenti. Domani il Crc cercherà conferme del buon gioco, mentre il Paganica punti per uscire definitivamente dalla zona retrocessione.

Il direttore sportivo del Civitavecchia Rugby Centumcellae Stefano D’Angelo fa il punto della situazione: «Il Crc è chiamato a confermare quanto di buono si è visto nelle ultime due giornate. Ultimo impegno casalingo della stagione, di fronte un avversario ostico e tenace che non ha alcuna intenzione di venire a fare la comparsa. Riprova del grande impegno del Paganica anche l’organizzazione di alcuni pullman di tifosi che seguiranno la squadra in trasferta. Il Crc viene sicuramente da due prestazioni positive dal punto di vista dell’attenzione e dell’atteggiamento, per il bel gioco c’è ancora da aspettare ma la fiducia è alta e il gruppo molto motivato. Le ultime due partite della stagione, contro Paganica e Rugby Roma tracceranno la via da seguire per il prossimo anno, ripartendo da un gruppo solido e ben affiatato dal quale però ci si aspettava sicuramente qualcosa di diverso. Siamo convinti che il duro lavoro a cui sono stati sottoposti i ragazzi quest’anno e qualche lezione di umiltà venuta dal campo possono essere una eccellente base per la prossima stagione».

