Rugby Civitavecchia in trasferta 14.30 al campo Cervese Sud di Cesena contro il Romagna quarto in classifica a quattro punti dai biancorossi. Sarà un impegno importante perché dovrà confermare quanto di buono fatto contro il Villa Pamphili, insomma se le indicazioni fatte durante il periodo di riposo sono state assimilate e saranno attuate dagli uomini di De Nisi.

L’avversario è di tutto rispetto il Romagna RFC società capofila di un progetto di Franchigia che riunisce i Club di Rugby del territorio.

Si affrontano le due formazioni entrambe ambiziose dei posti in classifica. Sono pochi i punti di distacco, ambedue le formazioni con la voglia di distinguersi per gioco e voglia di mettere nel sacco il massimo punteggio.

Il ds Stefano D’Angelo dei biancorossi mette a fuoco la situazione: «Dopo la boccata di ossigeno contro il Villa siamo chiamati ad un impegno ed una prestazione di alto livello contro un avversario dallo spessore diverso rispetto a quello dei romani. Il Romagna sarà sicuramente avversario più tenace ed ostico non fosse altro che per il fattore campo. I ragazzi si sono allenati molto bene come sempre, l’impegno non manca e le qualità sono indiscutibili. Ci aspettiamo una gara di alto livello contro una squadra che può esaltare le nostre caratteristiche. Lo staff e l’allenatore stanno curando nel minimo dettaglio ogni possibile criticità per evitare quelle disattenzioni che fino ad oggi hanno condizionato il nostro campionato».

D’Angelo affornta anche il futuro prossimo del Roster: «Siamo fiduciosi, a questo punto del campionato più che il risultato stiamo valutando le partite in termini di atteggiamento, mentalità e prestazioni, guardando soprattutto al futuro di questo gruppo e allo sviluppo del progetto avviato quest’anno. Siamo in una fase di attenta valutazione anche e soprattutto per apportare ogni miglioramento necessario. La società crede fortemente nel lavoro avviato e nel futuro di questo progetto».

