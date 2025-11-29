Dopo tre settimane di sosta per il Civitavecchia Rugby è di nuovo tempo di tornare a giocare.

Reduce da tre vittorie piene la formazione civitavecchiese è pronta per l’ostica trasferta di San Benedetto del Tronto.

Si gioca alle 15 la quarta giornata del campionato di serie A maschile con la formazione biancorossa a caccia di conferme dopo un inizio davvero convincente.

Dall’altra parte del rettangolo ci sarà la Fifa Security San Benedetto, squadra che al momento ha 6 punti in classifica con una vittoria e due sconfitte subite finora.

L’unico successo lo ha ottenuto in casa e quindi il Crc dovrà dare il massimo per continuare la striscia di vittorie consecutive e restare al comando della classifica del girone 4.

«Finalmente ritorniamo a giocare. Sicuramente - afferma coach Umberto De Nisi - le tre settimane di pausa hanno permesso di ricaricare le energie ma al tempo stesso hanno un pò rallentato i meccanismi di squadra che stavamo trovando in partita. Abbiamo lavorato tanto in allenamento. Con il San Benedetto mi aspetto una gara dura contro una squadra che ha nella mischia l’arma principale. Sono un gruppo solido che ha conquistato la promozione in A nella passata stagione e che in casa è temibile. Ringrazio - conclude l’allenatore del Crc - la mia società che ci permette di lavorare nel migliore dei modi e di arrivare a San Benedetto già domani, così saremo pronti a dare tutto nel match di domenica».

